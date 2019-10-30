В "Слуге народа" заговорили о несогласованности в вопросе разведения сил на Донбассе

Новости Украины:По мнению представителя правительства в ВР, это была просто несогласованность, которая в дальнейшем будет исправлена.

В "Слуге народа" произошла некая несогласованность в вопросе касательно разведения войск на Донбассе. Это привело к тому, что данная информация была подтверждена не сразу. Об этом в колуарах Верховной Рады, рассказала представитель правительства в ВР Ирина Верещук.

Верещук считает странным, что министр иностранных дел Вадим Пристайко, начал говорить о начале разведения сил. По мнению представителя правительства в ВР, это была просто несогласованность, которая в дальнейшем будет исправлена.

Так ответила Верещук на вопрос журналистов о непоследовательности информации, которая появилась вчера, о разведении сил на Донбассе. Данная информация начала появляться из разных источников, однако ее не могли подтвердить военные.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что начался процесс разведения войск в Золотом, Луганской области. Разведение началось утром 29 октября.