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В "Слуге народа" заговорили о несогласованности в вопросе разведения сил на Донбассе

В "Слуге народа" заговорили о несогласованности в вопросе разведения сил на Донбассе
11:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:По мнению представителя правительства в ВР, это была просто несогласованность, которая в дальнейшем будет исправлена.

В "Слуге народа" произошла некая несогласованность в вопросе касательно разведения войск на Донбассе. Это привело к тому, что данная информация была подтверждена не сразу. Об этом в колуарах Верховной Рады, рассказала представитель правительства в ВР Ирина Верещук. 

Верещук считает странным, что министр иностранных дел Вадим Пристайко, начал говорить о начале разведения сил. По мнению представителя правительства в ВР, это была просто несогласованность, которая в дальнейшем будет исправлена. 

Так ответила Верещук на вопрос журналистов о непоследовательности информации, которая появилась вчера, о разведении сил на Донбассе. Данная информация начала появляться из разных источников, однако ее не могли подтвердить военные. 

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Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что начался процесс разведения войск в Золотом, Луганской области. Разведение началось утром 29 октября. 

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Донбасс, Ирина Верещук, Вадим Пристайко, Слуга народа, Разведение войск.
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