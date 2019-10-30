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В России заговорили о новом обмене пленными

В России заговорили о новом обмене пленными
13:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Россия и Украина обсуждают возможность нового обмена заключёнными и пленными.

В МИД России заявили, что обсуждаются возможности нового обмена удерживаемыми лицами, причем сразу "по двум трекам" - между Россией и Украиной, а также между Украиной и "самопровозглашенными республиками Донбасса". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

"Непублично, но работа идет (по поводу обмена - ред.). Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - сказал Руденко.

Он уточнил детали данных переговоров, в том числе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. "То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что, возможно, получит развитие, это обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идет", - пояснил замглавы МИД РФ.

Он также отметил, что в настоящий момент на повестке дня находятся другие вопросы, в первую очередь Нормандского саммита.

Как сообщалось, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3 октября заявил о возможности нового обмена заключенными с Россией.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 октября заявила, что не имеет информации о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, но следит за судьбой 36 российских граждан в украинских СИЗО и тюрьмах.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан 29 октября назвал обмен удерживаемыми лицами с Россией 7 сентября "взаимным шагом друг другу навстречу". "Будет ли второй шаг, я не знаю. Мы очень надеемся", - сказал Богдан.

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Донбасс, МИД России, Обмен пленными, Омен пленными.
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