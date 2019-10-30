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Рябошапка просит ВР снять неприкосновенность с Дубневича

Рябошапка просит ВР снять неприкосновенность с Дубневича
16:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Отмечается, что в ходе досудебного расследования НАБУ было собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении.

Регламентный комитет ВР приступил к рассмотрению представлений генпрокурора Руслана Рябошапки о снятии неприкосновенности, задержания и ареста народного депутата Ярослава Дубневича.

В данное время комитет проводит заседание, на котором планируется рассмотреть представление, п внесенные в Верховную Раду генеральным прокурором Украины Рябошапкой "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича "," О предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареш в) ".

Участие в заседании регламентного комитета принимают генеральный прокурор Рябошапка и народный депутат Дубневич. Также на заседании присутствует руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

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17 октября генпрокурор Рябошапка подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дубневича.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро было собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По мнению следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. Грн.

В частности, как утверждают следователи, будучи депутатом восьмого созыва и председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему по согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

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Верховная Рада, Ярослав Дубневич, Руслан Рябошапка.
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