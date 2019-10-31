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Порядок дня ВР: депутаты могут дать согласие на арест Дубневича

Порядок дня ВР: депутаты могут дать согласие на арест Дубневича
10:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Парламентарии должны дать согласие на на задержание и арест Ярослава Дубневича.

Парламентарии, на сегодняшнем заседании Верховной Рады, рассмотрят представление Генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, касательно ареста Ярослава Дубневича. 

На пленарном заседании, депутаты должны принять решение - соглашатся или нет, с "предложением" Генпрокуратуры о задержании и аресте депутата Дубневича. 

Кроме этого, депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности законопроект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

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Так же, парламентарии рассмотрят постановление "Об увольнении с должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Помимо этого, депутаты во втором чтении рассмотрят законопроекты касательно дорожного хозяйства, изменения в Госбюджет на 2019 год, а так же о поддержке малого и среднего бизнеса.  

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, ГПУ, Ярослав Дубневич, Руслан Рябошапка.
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