САП вызвала на допрос всех членов финансового комитета ВР

Новости Украины:САП зовет на допрос всех членов финкомитета Рады.

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что действительно подписал повестки о вызовах на допросы всем членам финансового комитета Верховной Рады.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

"Действительно, мной сегодня были подписаны повестки о вызове всем членам финансового комитета, независимо от фракции. Повестки такие всем были сегодня отправлены. Теперь каждый из них, если, в частности, не получается со временем, может связаться с прокурором, потому что телефон указан в повестке, и может договориться о конкретном времени (допроса - ред.). Мы готовы пойти на встречу по конкретному времени, чтобы не отрывать депутатов от их работы", - сказал Холодницкий.

Как сообщалось, САП возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере 30 000 долларов действующими народными депутатами за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем ("площадки Яценко" - ред.) при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики против законопроекта №2047-д о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.