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"Нет права уйти": Богдан прокомментировал возможность своей отставки

"Нет права уйти": Богдан прокомментировал возможность своей отставки
10:00 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Председатель Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что не боится потерять свою должность и готов уйти в любой момент, но не имеет на это права.

Глава Офиса президента Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении в начале августа, но покинуть пост он не сможет, если так не решит президент. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Богдан отметил, что ранее всегда писал заявление, когда видел "первый критический уровень".

"Я всегда на всех работах, видел первый некий критический уровень не то что недоверия, а неприятие или вопросы, писал заявление на увольнение с открытой датой, говоря: "пожалуйста, в любой момент мне точно есть куда идти",- заявил он.

По его словам, во время написания заявления оппоненты Владимира Зеленского считали, что "за дискредитацию Богдана они дискредитируют президента и вообще власть".

"Это был момент, когда, насколько я помню, мы получили информацию, как наши политические оппоненты выстраивают и планируют свою работу - через мой бэкграунд, то, что я адвокат Коломойского, и адвокат, и адвокат того", - считает он.

Холодницкий опроверг слухи о Богдане

По словам Богдана, у него "нет права уйти".

"Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента", - сказал Богдан.

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Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президент, Отставка Богдана.
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