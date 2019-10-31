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Зеленский: Украина выступает за углубление сотрудничества с НАТО

Зеленский: Украина выступает за углубление сотрудничества с НАТО
10:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:По словам Зеленского, Украина ожидает поддержку своих предложений по поводу практических шагов по имплементации "черноморского пакета".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за усиление взаимодействия с НАТО для восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Об этом он сообщил во время выступления на заседании Комиссии Украина-НАТО в Киеве.

"Мы заинтересованы усилить взаимодействие для восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - cказал он.

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"Нам необходимо совместно усиливать дееспособность ВМС Украины в этом важном регионе", - добавил президент.

Зеленский также в завершение выступления поздравил союзников с юбилеем - 70-летием Альянса, которая отмечается в этом году.

4 апреля в Вашингтоне страны-члены НАТО согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе путем оказания помощи Украине и Грузии. В частности, Альянс будет помогать Украине и Грузии в подготовке военнослужащих ВМС и береговой охраны.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Черноморский регион.
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