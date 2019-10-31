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Рада приступила к рассмотрению вопроса о снятии неприкосновенности с Дубневича

Рада приступила к рассмотрению вопроса о снятии неприкосновенности с Дубневича
11:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Ярослава Дубневича.

Соответствующее представление с трибуны озвучивает генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
17 октября Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Дубневича. Позже генпрокурор уточнил, что просит парламент также дать согласие на задержание и взятие под стражу Дубневича.
В ГПУ отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Согласно версии следствия, эти деяния повлекли ущерб в размере 93 млн 277 тыс. грн.
По данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был в курсе финансового состояния ОАО "Укрзализныця", в частности его потребностей при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельс, крестовин, контррельсовых рельс и комплектов раздельного скрепления.

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Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами путём согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.
30 октября парламентский Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР направил на рассмотрение парламента материалы о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича. 

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Верховная Рада, Неприкосновенность, Ярослав Дубневич.
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