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Катастрофа МН17: в деле могут появиться новые подозреваемые

Катастрофа МН17: в деле могут появиться новые подозреваемые
11:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Bellingcat не исключают, что могут появиться новые подозреваемые по делу катастрофы рейса МН17.

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс заявил, что в расследовании катастрофы рейса МН17 могут появиться новые подозреваемые.

 "Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже ", - отметил основатель Bellingcat в интервью Укринформу.

Стоит уточнить, что судебный процесс стартует в марте следующего года.

Напомним, в прошлом отчете Bellingcat речь шла о 12 причастных к катастрофе МН17. 

Парламент Нидерландов хочет расследовать роль Украины в катастрофе MH17

Самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с пассажирами на борту выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года самолет был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцируещейся в Курске. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.

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Малайзия, Malaysia Airlines, Катастрофа MH17, Bellingcat, Рейс MH17, Airlines MH17.
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