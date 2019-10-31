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КС взялся за рассмотрение законопроекта о сокращении количества нардепов

КС взялся за рассмотрение законопроекта о сокращении количества нардепов
12:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент предлагает внести изменения в ст. 76 Конституции, закрепив норму о конституционном составе Верховной Рады - 300 народных депутатов.

Конституционный суд начал устные слушания по президентскому законопроекту о сокращении числа народных депутатов.

Сегодня КС на пленарном заседании в форме устного производства начал рассмотрение дела по конституционному обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия требованиям статей Конституции 157 и 158 законопроекта о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции относительно уменьшения конституционного состава ВР и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Президент предлагает внести изменения в ст. 76 Конституции, закрепив норму о конституционном составе Верховной Рады - 300 народных депутатов.

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Кроме того, в ст. 77 Конституции предлагается закрепить норму об избрании Верховной Рады по пропорциональной избирательной системе.

На заседании суда выступили представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря и представитель президента в КС Федор Вениславский.

Обосновывая позицию президента, Вениславский отметил, что инициатива президента о сокращении конституционного состава ВР обусловлена двумя факторами - политической целесообразностью и сокращением численности населения Украины по сравнению с 1996 годом, когда была принята действующая редакция Конституции. Он отметил, что на момент принятия Конституции в Украине проживали около 52 млн человек. Сейчас точной цифры нет, но, по разным оценкам, население Украины составляет 35-37 млн.

Также он отметил, что закрепление в Конституции исключительно пропорциональной избирательной системы нужно для того, чтобы в будущем не допустить манипуляций со стороны какой-либо политической силы, которая наберет больше всего голосов, относительно искусственного формирования большинства в парламенте путем вхождения в нее депутатов-мажоритарщиков. Также он заверил, что обе новации, предложенные президентом, не нарушают и не сужают права и свободы граждан.

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Следует отметить, что судьи Конституционного суда интересовались у обоих представителей, какой логикой руководствовался президент относительно уменьшения числа депутатов именно до 300, особенно учитывая то, что в разных странах число депутатов пропорционально численности населения разное, в частности, в Швеции на 10 млн населения число депутатов составляет 345. Однако представители президента и ВР не смогли ответить, почему именно 300, а не, например, 100 или 400 является оптимальным числом для украинского парламента.

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Верховная Рада, ВР, Депутаты, КС.
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