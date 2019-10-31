Зеленский провел кадровые перестановки в госохране

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки в руководстве Управления государственной охраны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами в четверг назначил Игоря Пискуна первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО) и Тараса Гребенникова замначальника УГО, а также уволил Александра Иванчука с должности замначальника Управления госохраны.

Так, Иванчук уволен с должности согласно обнародованному в четверг на сайте президента указу №788/2019.

Указом №789/2019 Зеленский назначил "Пискуна Игоря Васильевича первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины".

"Назначить Гребенникова Тараса Владимировича заместителем начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе №790/2019.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти". Отмечается, что за данный закон Рада проголосовала 19 сентября.

В пресс-службе сообщили, что законом предусматривается упрощение порядка принятия на госслужбу, а также освобождение от нее. Также он учитывает повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных внедрением закона.