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Венгрия в последний момент сняла вето с заявления Украина-НАТО
Венгрия в последний момент сняла вето с заявления Украина-НАТО
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Венгрия в последний момент сняла вето с заявления Украина-НАТО

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления Украина-НАТО
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что предложения Будапешта были учтены.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на венгерское госагентство MTI.

В четверг утром глава МИД Венгрии заявил, что послы НАТО и Украины приняли документ, в который "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", были внесены венгерские предложения.

"В конце концов, наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", - сказал Сийярто.

В среду на Евразийском саммите в Будапеште Сиярто сказал, что Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО и Украины, поскольку ее предложения были отклонены. Он отметил, что "лишение прав меньшинства одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, Будапешт хотел, чтобы в заявлении содержалось положение о восстановлении этих прав.

На сайте НАТО в четверг утром на английском языке было опубликовано заявление комиссии НАТО-Украина из 11 пунктов. Текст также обнародован на украинском языке в фейсбуке миссии Украина-НАТО.

В частности, в п. 6 говорится: " Страны-члены НАТО высоко оценили успешное проведение мирных и конкурентных выборов в Украине в 2019 году, результаты которых отражают волю украинского народа. Украинские избиратели предоставили новому правительству и парламенту дальнейшую возможность продолжать широкомасштабные реформы, которые должны полностью соответствовать международным обязательствам Украины.

Венгрия заблокировала заявление послов НАТО по Украине

Успех этих реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для построения фундамента процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий, приверженных общим ценностям, принципам уважения прав человека, меньшинств и верховенства права.

В связи с этим Страны-члены НАТО призывают Украину как можно лучше использовать инструменты, имеющиеся в рамках Комиссии Украина-НАТО, в частности Годовую Национальную Программу, ради достижения цели, которая заключается в выполнении принципов и стандартов НАТО. В том, что касается закона об образовании, принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года, страны-члены НАТО призывают Украину полностью внедрить рекомендации и выводы Венецианской комиссии. Украина выражает готовность выполнить".

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Украина-НАТО, НАТО, МИД Венгрии, Петер Сийярто.
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