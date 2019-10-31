Учли предложения: почему Венгрия сняла вето с заявления Украина-НАТО

Новости Украины:Будапешт объяснил, почему снял вето с заявления послов НАТО по Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт снял свое вето с принятия совместного заявления послов стран-членов НАТО относительно Украины после того, как в последний момент были учтены венгерские предложения.

Об этом он сообщил агентству MTI, информирует сайт МИД Венгрии.

"Страны-члены Альянса одобрили венгерские предложения относительно совместного заявления НАТО относительно Украины в последний момент - уже после того, как истек официальный дедлайн. Это означает, что наша поддержка венгров на Закарпатье достигла своего результата", - сказал Сийярто.

Он утверждает, что предложения Будапешта были в конце концов учтены, а совместное заявление "решительно выражает поддержку общине венгров, у которых забрали права", и "призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций".

В то же время Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжит стремиться к хорошим отношениям с Украиной и готова начать консультации с украинскими властями, "чтобы вернуться к прежним хорошим соседским отношениям".

Как сообщалось, 30 октября во время Евразийского форума в Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО относительно Украины, которое должно было быть принято Североатлантическим советом, который находится с визитом в Украине.

По словам Сийярто, вето было наложено из-за того, что не были учтены несколько предложений Будапешта о внесении изменений в совместное заявление, в которых говорилось о том, что "Украина должна выполнять свои обязанности относительно нацменьшинств в соответствии с международным правом".

Ранее 31 октября Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбрегом заявил, что Украина уже выполнила шесть из семи рекомендаций Венецианской комиссии относительно внесения изменений в закон об образовании в вопросе защиты нацменьшинств.

Отношения Украины и Венгрии осложнились после принятия Верховной Радой закона "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом приняли 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширено использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила обеспокоенность будущим венгерского меньшинства в Украине.

С тех пор в Будапеште блокируют заседание комиссии Украина - НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.