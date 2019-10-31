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Зеленский собирается посетить Вильнюс

Зеленский собирается посетить Вильнюс
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Зеленский в ноябре примет участие в заседании Совета президентов Украины и Литвы.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и главный внешнеполитический советник президента Литвы Аста Скайсгирите на встрече в Киеве обсудили предстоящий в ноябре визит главы Украинского государства Владимира Зеленского в Вильнюс.

"Отдельное внимание во время встречи уделялось обсуждению содержательного наполнения официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Литовскую Республику по приглашению президента Гитанаса Науседы, запланированного на ноябрь 2019 года, и проведению в его рамках очередного заседания Совета президентов Украины и Литвы", - говорится в сообщении на сайте президента Украины в четверг.

Жовква выразил благодарность за неизменную политическую поддержку, которую Литва предоставляет Украине, в частности в рамках ЕС и НАТО, а также за весомую практическую помощь, особенно в организации реабилитации украинских военных в медицинских учреждениях этой страны.

Рада переходит на е-регистрацию депутатов

Скайсгирите подтвердила решительную поддержку Литвой суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула важность сохранения санкционного давления Евросоюза в отношении РФ.

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Украина, Литва, Президент, Политика, Владимир Зеленский, Внешняя политика.
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