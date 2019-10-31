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Рада во втором чтении проголосовала законопроект об анбандлинге

Рада во втором чтении проголосовала законопроект об анбандлинге
20:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Анбандлингом часто называют процесс реструктуризации "Нафтогаза".

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат. 

"Это исторический момент по части защиты украинских интересов. Очень долго мы не могли построить законодательную базу, соответствующую европейским нормам, чтобы нас больше не шантажировали и мы могли обеспечить долгосрочную транспортировку газа через территорию Украины, использование украинской ГТС, а также стабильные доходы от этих основных фондов", – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе выступления в парламенте. 

Глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время представления законопроекта ко второму чтению акцентировал внимание на том, что комитет накануне одобрил основную правку, согласно которой приватизация, концессия, аренда ГТС, а также управление ею третьими сторонами (не представляющими государство) запрещена. Кроме того, он подчеркнул, что, согласно документу, компания, управляющая ГТС, должна находиться в 100% собственности государства.

Согласно подготовленному ко второму чтению тексту законопроекта, решение об участии в операторе ГТС других лиц (помимо государства или субъекта хозяйствования 100% корпоративных прав которого принадлежит государству) может быть утверждено исключительно Верховной Радой.

Законодательный акт касается также системы передачи электрической энергии.

"У нас есть предприятие "Укрэнерго". Мы в этом законопроекте прописали полный запрет на приватизацию электрических магистральных сетей, по аналогии с ГТС", – отметил Герус перед голосованием.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается1 января 2020 года.

Парламент одобрил криминализацию незаконного обогащения

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

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Газ, ГТС, Тарифы, Нафтогаз Украины, Укрэнерго.
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