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С сегодняшнего дня депутатов будут лишать выплат за прогулы

С сегодняшнего дня депутатов будут лишать выплат за прогулы
08:18 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:С сегодняшнего дня вступает в силу принятый 16 октября Верховной Радой закон о наказании для депутатов-прогульщиков.

В Украине начал действовать закон о санкциях для народных депутатов за прогулы № 196-IX.

Закон отменяет письменную регистрацию нардепов - остается только электронная регистрация в начале заседания с помощью нажатия кнопки "за". Но если нардеп опоздает на регистрацию, а потом будет голосовать за законопроекты, ему зачтут присутствие.

Если в течение месяца народный депутат пропустит без уважительных причин более 30% голосований в сессионном зале или больше половины заседаний своего комитета, ему не будут возмещать расходы, связанные с исполнением обязанностей, за этот месяц. Соответствующее распоряжение будет выдавать глава ВРУ на основании решения регламентного комитета.

Ударят по кошельку: как будут наказывать депутатов-прогульщиков

Кроме того, нардепу будут начислять зарплату за пленарные заседания лишь при условии участия минимум в 70% голосований Верховной Рады. Учитывать количество голосований будут с помощью электронной системы, а данные в процентах будут публиковаться на странице депутата на сайте парламента.

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Верховная Рада, Законопроект, Закон, Депутаты, Прогульщики.
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