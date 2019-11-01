В РФ призвали НАТО отказаться от поставок оружия в Украину

Новости Украины:В Кремле обеспокоены тем, что вооружение может отказаться на Донбассе.

В Постоянном представительстве Российской Федерации при ОБСЕ призвали Организацию Североатлантического договора отказаться от поставок оружия Украине, в частности, турецких ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России, об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ Владимир Жеглов на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Ведутся поставки вооружений из стран НАТО в Украину. На прошлой неделе СМИ сообщили о завершении поставок компанией "Байкар-Макина" ударных беспилотных летательных аппаратов "Байрактар-ТБ2". Призываем воздерживаться от экспорта вооружений, которые могут оказаться на Донбассе", - сказал он.

Кроме этого, Жеглов призвал США и Европейский Союз побуждать украинское руководство к "конкретным шагам на пути к миру".

Также он возмутился проведением в Киеве

заседания Североатлантического совета НАТО и комиссии Украина – НАТО.

"Украине упорно пытаются навязать ложный геополитический выбор в категориях блокового мышления. Это приводит к разделительным линиям не только в Европе, но и внутри самой Украины", - подчеркнул Жеглов.