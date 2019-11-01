Пристайко анонсировал встречу Зеленского и Орбана

Новости Украины:По словам Вадима Пристайко, данная встреча может состоятся уже в ближайшее время.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы планируем в ближайшее время встречу. Так, как мы планируем, формат может измениться, но мы планируем очень оперативно сделать встречу президента с премьером и министра с министром", - сказал Пристайко.

По его словам, из-за "просто физической нехватки времени" было решено выйти за пределы формального протокола, "просто срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволила бы стартовать нашим переговорам".

"Мы не надеемся решить вопрос за один раз, поскольку очевидно, что эта проблема, которая есть, она скорее имеет корни во внутренней политике Венгрии, чем в отношениях между Украиной и Венгрией. Но мы попробуем эти вопросы, национальные вопросы, вопросы образования и языка решить", - отметил Пристайко.

30 октября на пресс-конференции в Москве Орбан заявил, что "очень хочет и ждет", когда сможет встретиться и познакомиться с Зеленским.