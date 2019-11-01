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Пристайко анонсировал встречу Зеленского и Орбана

Пристайко анонсировал встречу Зеленского и Орбана
13:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Вадима Пристайко, данная встреча может состоятся уже в ближайшее время.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы планируем в ближайшее время встречу. Так, как мы планируем, формат может измениться, но мы планируем очень оперативно сделать встречу президента с премьером и министра с министром", - сказал Пристайко.

По его словам, из-за "просто физической нехватки времени" было решено выйти за пределы формального протокола, "просто срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволила бы стартовать нашим переговорам".

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"Мы не надеемся решить вопрос за один раз, поскольку очевидно, что эта проблема, которая есть, она скорее имеет корни во внутренней политике Венгрии, чем в отношениях между Украиной и Венгрией. Но мы попробуем эти вопросы, национальные вопросы, вопросы образования и языка решить", - отметил Пристайко.

30 октября на пресс-конференции в Москве Орбан заявил, что "очень хочет и ждет", когда сможет встретиться и познакомиться с Зеленским.

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Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Вадим Пристайко.
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