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Климкин: Путин переносит "нормандский формат", чтобы прессовать Украину

Климкин: Путин переносит "нормандский формат", чтобы прессовать Украину
14:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По словам экс-министра иностранных дел, президент РФ умышленно переносит дату проведения "нормандского саммита".

Откладывание президентом РФ Владимиром Путиным встречи в "нормандском формате" является его тактикой принуждения Украины к уступкам не только по Донбассу, но и по газовому вопросу.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Тижню".

"Путин переносит "нормандский формат", чтобы прессовать Украину своими требованиями, которые он взял из своей логики. Поскольку формула Штайнмайера, которая выпрыгивает из контекста, не имеет никакого смысла. Она ни положительная, ни отрицательная, она реально подходит только для российских планов сделать оккупированный Донбасс основой федерализации. Так же и с разведением: проблема не в нем, но в том, когда, при каких условиях, как сделать невозможной дальнейшую военную и диверсионную активность и, главное, для чего. Конечно, Путин ждет, оттягивая саммит, кто и как будет выполнять часть договоренностей с американской стороны. Есть также нюансы в отношении Европы. Поэтому он выжидает и в то же время поднимает ставки. Причем не только по Донбассу. По газу также, это часть общего давления", - сказал Климкин.

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На вопрос, может ли еще Украина отказаться от формулы Штайнмайера, экс-министр заметил, что "мы на нее еще не пристали".

"Без плана и гарантий его исполнения это ничего. Как говорят, ничего не согласовано, пока все не согласовано", - резюмировал Климкин.

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Украина, Россия, РФ, Павел Климкин, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Формула Штайнмайера.
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