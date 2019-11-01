Зеленский: Задача правительства - преодолеть коррупцию в ГАСИ

Новости Украины:Президент Украины поручил Кабмину преодолеть коррупцию в ГАСИ.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину преодолеть коррупцию в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак во время часа вопросов к правительству.

"Президент сказал, что задача правительства - преодолеть коррупцию в ГАСИ", - отметила Бабак.

Она добавила, что для выполнения этого задания в первую очередь необходимо ввести кадровые изменения в центральном аппарате ГАСИ и в ее региональных структурах.

Как известно, в сентябре 2019 года Кабмин уволил Сергея Кузьмина с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Тогда же и.о. председателя был назначен Александр Строкач, который ранее занимал должность директора департамента ГАСИ по архитектурному контролю и надзору.

27 сентября в Украине начался конкурс на пост главы ГАСИ. Сейчас в Мингромад проходят собеседования среди участников конкурса.