"Привлечение инвестиций": Новый глава Тернопольской ОГА - о планах на будущее

Новости Украины:Новый глава Тернопольщины назвал приоритеты в работе.

Председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель, которого сегодня в Тернополе представил Президент Украины Владимир Зеленский, назвал ключевые приоритеты в своей работе.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Привлечение инвестиций в экономику, инфраструктуру, социальную сферу области, эффективное использование промышленного, аграрного, научного и туристического потенциала – это те приоритеты, которые мы должны вместе раскрыть и развить", - сказал Сопель.

Как известно, на Тернопольщине продолжается рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства провел совещание с хозяйственным активом области, встретился с жителями края, ознакомился с состоянием строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь", расположенного на окраине пригородного села Била.