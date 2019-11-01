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Правительство Финляндии намерено настаивать на продлении санкций против РФ

Правительство Финляндии намерено настаивать на продлении санкций против РФ
16:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава финляндского МИД подчеркнул настроенность Финляндии как председательствующей в Совете ЕС страны отстаивать необходимость продления санкций против России.

Финляндия настроена отстаивать необходимость продления санкций Европейского Союза против Российской Федерации.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, 1 ноября глава ведомства Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Гаависто, который находится с рабочим визитом в Украине.

В частности, визит начался с совместного почтения памяти защитников Украины от российской агрессии и возложением цветов к Стене памяти.

Глава МИД Украины выразил убеждение, что поездка финского коллеги в зону проведения операции Объединенных сил "позволит понять" масштабы потерь Украины и страданий гражданского населения от длительной российской агрессии.

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Глава финляндского МИД подчеркнул настроенность Финляндии как председательствующей в Совете ЕС страны отстаивать необходимость продления санкций против России и заверил в поддержке Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины, непризнании попытки незаконной аннексии Крыма.

Кроме того, обсуждая актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, Пристайко подчеркнул заинтересованность Украины в привлечении передовых технологий в энергоэффективность, утилизацию отходов и управление лесными ресурсами. Министр поблагодарил за внедрение Финляндией энергоэффективных технологий в школе в Херсонской области и предложил рассмотреть возможность реализации подобного инфраструктурного проекта на востоке Украины в рамках восстановления Донбасса.

В МИД напомнили, что с 1 июля по 31 декабря 2019 года Финляндия председательствует в Совете ЕС.

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Россия, Санкции, Финляндия, Совет Европы.
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