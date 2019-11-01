Пристайко: В НАТО есть штаб, где происходит планирование на случай агрессии

Новости Украины:Глава МИД рассказал, что НАТО разрабатывает план действий в случае военного нападения РФ на Украину.

Сотрудничество на уровне военного руководства Генштаба ВСУ и Главного военного комитета НАТО достаточно активное.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Задача этой воинской части Альянса - планирование на случай агрессивных военных действий ... Есть специальный штаб, который находится не в Брюсселе, а в Монсе, где происходит планирование на случай агрессии, включая прямую. Украинские военные не только вовлечены, они служат непосредственно в Монсе, есть несколько людей, задача которых - донести всю информацию для военного планирования действий Альянса в случае агрессии в любой точке мира, но, безусловно, сейчас приоритетом является украинское направление", - сообщил Пристайко.

Как отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, Украина не может рассчитывать на прямую поддержку НАТО в случае открытой агрессии РФ, однако Альянс делает все возможное, чтобы как можно быстрее подготовить Украину к вероятной атаке.

"Если бы Украина была членом НАТО, тогда была бы задействована статья 5 о коллективной обороне, и НАТО должно было бы всеми средствами защищать Украину как одного из союзников. Собственно, к этому мы стратегически стремимся, когда говорим о членстве в НАТО. Но поскольку мы пока не являемся членами НАТО, то речь идет только о том, какую помощь может оказать Альянс для укрепления сектора безопасности и обороны Украины. И в этом плане у нас есть абсолютно согласованное видение с нашими партнерами", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента о позиции НАТО в случае открытой агрессии РФ против Украины.

Он напомнил, что НАТО из всех международных партнеров максимально решительно и четко квалифицирует действия РФ и в Крыму, и на востоке Украины, как агрессию.

По его словам, во время визита в офис Североатлантического совета украинская делегация представила 5 стратегических направлений, на которых Украина хочет сосредоточиться в дальнейшем сотрудничестве.

Как отметил Кулеба, для Украины главное, чтобы НАТО помогло ей лучше подготовиться к возможной атаке. "Цель сейчас очень проста - поскольку вы не можете, условно говоря, за нас воевать, то помогите нам как можно лучше самим подготовиться к возможной атаке", - заявил он.