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Обмен пленными с РФ: Пристайко заявляет о сложности процесса

Обмен пленными с РФ: Пристайко заявляет о сложности процесса
14:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко не раскрыл подробностей заявив, что это может сорвать переговоры.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что новый этап обмена удерживаемыми лицами сложнее предыдущего, поскольку включает как украинских политзаключенных в России, так и заложников, незаконно содержатся на оккупированных территориях.

Об этом Пристайко сказал на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Загороднюком в Киеве.

"К этому процессу (обмену удерживаемыми лицами - ред) привлечены не дипломаты, а привлечены те, кто занимается этим обменом. Это сложная группа людей из разных наших органов, включая наших правозащитников, омбудсмена, и СБУ, и всех, кто должны быть в этих сложных процессах", - сообщил министр.

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"Я не хочу далеко углубляться, потому что мы можем сорвать этот очень сложный этап, потому что, в отличие от предыдущего этапа, этот этап включает разные группы людей, и обмен будет происходить в разные стороны - есть РФ, есть временно оккупированные территории. Дайте нам немного времени для того, чтобы мы могли сделать списки и согласовать их. Каждое сказанное слово может оставить кого-то за решеткой", - сказал Пристайко.

"Я не видел "харьковских террористов" в списке (на обмен - ред)", - сказал министр на прямой вопрос журналистов.

Он отметил, что обмен не будет равноценным. "Фамилии людей, которые есть, они все прорабатываются, но списки закрыты, чтобы не ставить под угрозу каждый конкретный обмен, так как количество, я думаю, на этот раз не будет точно друг к другу. Это еще более чувствительный будет обмен", - заявил Пристайко.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за разные преступления, в том числе государственную измену, или являются фигурантами уголовных производств.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой на сентябрь, в России продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар.

По данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 240 украинцев, без вести пропавшими считаются 257 человек.

3 октября Пристайко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" выразил надежду, что на следующей неделе состоится масштабный обмен удерживаемыми лицами с Россией. "Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - отметил Пристайко.

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9 октября президент Владимир Зеленский сказал, что дата следующего обмена удерживаемыми между Украиной и Россией будет известна после встречи лидеров "нормандской четверки".

29 октября спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что участники группы готовят "большой обмен" удерживаемыми лицами.

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Россия, Вадим Пристайко, Дмитрий Кулеба, Обмен пленными.
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