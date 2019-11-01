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Зеленский: Более половины производства "Укрспирта" находится в тени

Зеленский: Более половины производства "Укрспирта" находится в тени
17:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:По подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, убытки для бюджета Украины из-за теневого рынка спирта могут достигать 10,5 млрд.

Более половины производства "Укрспирта" сегодня находится в тени, а заводы государственного предприятия контролируют криминальные группировки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли, проходившего в Тернополе.

"Такая у меня есть статистика... более половины, 55% производства "Укрспирта" сейчас в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет", – сказал президент.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив добавила, что с 2016 года финансовый результат "Укрспирта" уменьшился почти в пять раз.

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"Если налога на прибыль "Укрспирт" платил в 2016 году почти 30 млн, то в 2018 году ни копейки налога на прибыль крупнейший государственный спиртовой монополист не уплатил в бюджет", — отметила она.

По подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, убытки для бюджета Украины из-за теневого рынка спирта могут достигать 10,5 млрд грн.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на отрасль. Законопроект предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт при наличии соответствующей лицензии.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта", руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

По подсчетам Офиса президента, поступления от приватизации "Укрспирта" могут составить около 5 млрд грн.

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Укрспирт, "Теневой" рынок, Владимир Зеленский.
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