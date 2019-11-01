Скачать
Пятница, 01.11.2019
Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом
Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

ЦИК: Завтра стартует избирательный процесс первых выборов в 86 ОТГ

ЦИК: Завтра стартует избирательный процесс первых выборов в 86 ОТГ
19:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В субботу начинается избирательный процесс первых местных выборов в 86 ОТГ.

В субботу, 2 ноября, начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 86 объединенных территориальных общинах (ОТГ).

Как сообщает в пятницу пресс-служба Центризбиркома, избирательный процесс начинается в 69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТГ в 21 области Украины, которые назначены на 22 декабря 2019г. "В общем, по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей", - говорится в сообщении.

18 октября Комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов в ОТГ 22 декабря 2019г.

Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы Читать полностью

В соответствии с Календарным планом до 9 ноября включительно районные избкомы должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав.

До 11 ноября включительно общественные организации, к уставной деятельности которых относятся вопросы избирательного процесса и наблюдения за ним, зарегистрированные в установленном законом порядке, могут обратиться в ЦИК с ходатайствами о разрешении иметь официальных наблюдателей на первых местных выборах.

До 13 ноября включительно ТИК должны образовать территориальные, одномандатные избирательные округа для проведения первых местных выборов, количество которых должно составлять 1734 избирательных округа.

С 2 до 16 ноября включительно партии должны представить в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии ее местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии.

С 18 ноября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих местных выборах.

До 27 ноября включительно продлится представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.

До 28 ноября включительно территориальные избиркомы будут принимать решение о регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

До 3 декабря включительно ТИК будут принимать решение об отмене регистрации кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы.

До 4 декабря включительно ТИК должны утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования в соответствующем избирательном округе.

До 16 декабря включительно ЦИК должна принять решение о регистрации или об отказе в регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций.

До 16 декабря включительно ТИК должны обеспечить изготовление полиграфическими предприятиями избирательных бюллетеней.

ЦИК обратилась в полиция с просьбой разобраться в возможных нарушениях на 198 округе

"Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 22 декабря 2019г, составляет 21 млн 842,2 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также в ЦИК напомнили, что в течение почти четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015г до 30 июня 2019г Центральной избирательной комиссией были назначенв первые местные выборы в 896 ОТГ. Следовательно, после проведения выборов 22 декабря общая численность всех вместе взятых первых выборов в ОТГ составит 982.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, ЦИК, ОТГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
03 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
04 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала &quot;Ведьмак&quot;
Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала "Ведьмак"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь