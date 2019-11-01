В "Слуге народа" хотят легализовать самогоноварение

Новости Украины:Нардепы "Слуги народа" зарегистрировали новый законопроект.

Группа депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект №2371 об отмене административной ответственности за самогоноварение.

Инициаторами проекта закона о "внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение)" выступили нардепы "Слуги народа" Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

Текст закона на сайте парламента отсутствует.

Согласно ст.176 Кодекса об административных правонарушениях, изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 грн).

В 2012 году нардепы голосовали за проект, который должен был позволить варку самогона без цели сбыта.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы из "Партии регионов".

За документ в первом чтении проголосовало 35 депутатов из 226 минимально необходимых.