Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)

Новости Украины:Руководитель внешнеполитического ведомства Финляндии продолжает визит в Украину.

Делегация Финляндской Республики во главе с председателем МИД Пеккой Хаависто отправилась с рабочим визитом на участок разведения сил в Станице Луганской.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что цель визита была определена важностью демонстрации поддержки Украины, а также получение действительных данных о развитии безопасности Украины.

Глава МИД Финляндии обратил внимание на то что, украинская сторона на КПВВ "Станица Луганская" работает отлично. Он положительно отметил проведение ремонтных работ разрушенного моста.

Отметим, что от украинскую сторону во время поездки представитель заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.