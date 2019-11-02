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Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
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Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)

Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
10:22 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Руководитель внешнеполитического ведомства Финляндии продолжает визит в Украину.

Делегация Финляндской Республики во главе с председателем МИД Пеккой Хаависто отправилась с рабочим визитом на участок разведения сил в Станице Луганской.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что цель визита была определена важностью демонстрации поддержки Украины, а также получение действительных данных о развитии безопасности Украины.

Глава МИД Финляндии обратил внимание на то что, украинская сторона на КПВВ "Станица Луганская" работает отлично. Он положительно отметил проведение ремонтных работ разрушенного моста.

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Отметим, что от украинскую сторону во время поездки представитель заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

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Все по теме:

Донбасс, Станица-Луганская, МИД Финляндии, КПВВ, ООС, Пекко Хаависто.
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