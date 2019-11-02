СМИ: Столтенберг и освобожденные украинские моряки не встретились из-за Франции

Новости Украины:По мнению Парижа такая встреча могла сорвать проведение "нормандского формата".

Украина предлагала организовать в Одессе встречу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками, но в Альянсе отказались.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, основным противником оказалась Франция, которая не хочет раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в "нормандском формате".

Столтенберг и Североатлантический совет НАТО 30 октября посетили Одессу. Генсек выступил перед курсантами в Одесской морской академии.

31 октября Столтенберг в Киеве выступил в Верховной Раде и провел заседание Комиссии Украина-НАТО.