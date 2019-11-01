Столтенберг: венгерский вопрос не должен мешать сотрудничеству с Украиной

Новости Украины:Столтенберг не стал уточнять, как удалось уговорить венгров, которые обещали заблокировать заявление.

Претензии Венгрии к украинскому языковому закону не должны быть препятствием для сотрудничества НАТО с Украиной.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью.

"Да, вопрос прав меньшинств остается, и это серьезная вещь, но она не должна закрывать все остальное, что мы делаем вместе с Украиной, и по поводу чего есть согласие всех 29 союзников", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве все страны согласились на совместное заявление, которое однозначно призывает Россию отвести свои войска и вооружения с Донбасса и четко поддерживает Украину.

Однако он не стал уточнять, как удалось уговорить венгров, которые обещали заблокировать заявление.

"Я не буду раскрывать детали процесса. Главное, что у нас есть прекрасное сильное заявление с четкой поддержкой Украины, и политической, и практической, которая однозначно осуждает действия России против Украины", - сказал генсек.

Напомним, в Будапеште заявили, что сняли свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.

В принятом заявлении содержится два упоминания, касающиеся прав венгерского меньшинства в Украине.

В частности, в документе говорится, что союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона об образовании, и Украина обязалась это сделать.

Также в документе сказано, что "успех реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, прочно встроенной среди европейских демократий, преданных общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств и верховенства права".

Как сообщалось, Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно быть принято Североатлантическим советом, находившимся с визитом в Украине.