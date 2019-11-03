Трамп сообщил, что скоро встретится с Зеленским в Белом доме

Новости Украины:Президенты Украины и США вскоре могут встретится в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, но точные сроки не были указаны.

"Он [Зеленский], вероятно, приедет [в Белый дом]", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, пригласит ли он Зеленского в Белый дом, сообщает ТСН.

Журналистов интересовала возможность встречи двух лидеров в американской столице: "Полагаю, я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Полагаю, он приедет очень скоро".

Американский лидер не уточнил сроки визита Зеленского. "Он - хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит", - заключил глава государства.

Напоминаем, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена. 30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.