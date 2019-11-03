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Мэр Житомира попросил Гончарука пересмотреть постановление о тарифах на тепло

Мэр Житомира попросил Гончарука пересмотреть постановление о тарифах на тепло
07:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Мэр Житомира Сергей Сухомлин обратился к Премьер-министру Алексею Гончаруку, что-бы тот пересмотрел постановление о тарифах на тепло.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин обратился к Премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой пересмотреть постановление правительства №560 о предельных тарифах на теплоснабжение для населения, из-за которого городу придется дополнительно виделить более 70 млн грн.

Об этом Сухомлин написал на своей странице в Facebook.

«Как городской голова обращаюсь к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и членам правительства с просьбой пересмотреть постановление №560, которое просто уничтожит бюджеты украинских муниципалитетов», - говорится в посте.

По словам мэра, в июне правительство Владимира Гройсмана приняло постановление №560, которое устанавливает предельный тариф на теплоснабжение для населения в размере 1400 грн/Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн (с НДС) за 1 кв. м (без приборов учета). Средневзвешенный экономически обоснованный тариф по Украине на 1 мая 2019 года составлял 1807 грн/Гкал. Поэтому разницу должны компенсировать из местного бюджета и речь идет о 7 млрд грн.

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«В Житомире один из наиболее низких тарифов на теплоснабжение среди областных центров - 1636,96 грн/Гкал. Разница меньше, чем по Украине. Но из городского бюджета придется дополнительно выделить более 70 млн грн», - добавил Сухомлин.

Как сообщалось, 26 июня Кабмин принял постановление № 560 «Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

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Житомир, Мэр, Тепло, Отопительный сезон, Сергей Сухомлин, Алексей Гончарук.
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