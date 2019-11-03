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Милованов прокомментировал видео выпущенное Дубинским

Милованов прокомментировал видео выпущенное Дубинским
11:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Милованов считает видео про себя забавным, однако попросил, чтобы его фамилию писали правильно.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook прокомментировал выпущенное народным депутатом Александром Дубинским видео "о министре дебиле", назвав его "очень милым".

"Дубинский выпустил видео о министре дебиле (ссылка внизу). Все кричат "тебя мочат". По моему мнению, очень милое видео. Единственное уточнение и просьба писать мою фамилию правильно. "Милованов", а не "Мілованов", - отметил министр.

Также Милованов, "пользуясь моментом", рассказал о себе. "У меня три высших образования, докторская по экономике из топ-10 университета в мире", - отметил, в частности, министр.

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"О книгах: я считаю, что нужно читать научные статьи, в языке оригинала, а не научно популярные книги. Для профессионального развития. Конечно, для саморазвития в целом книги можно читать", - отметил Милованов.

Также он коснулся и тем налогов, поддержки бизнеса, рынка земли.

"О налогах: главный вопрос это нужно решить в Украине - это какой должна быть налоговая система. Мы облагаем налогом труд, капитал, или активы? Я за то, чтобы облагать активы. Это создаст стимул для развития экономики через инвестиции в работу (создание рабочих мест) и капитал (инвестиции в развитие производства и т.п.). Какая нужна господдержка бизнеса и экономики? Наиболее эффективно, по моему мнению, инвестировать в развитие инфраструктуры, энергетики, образования и здравоохранения", - отметил министр.

"Рынок земли. Максимально либеральный для того, чтобы привлечь максимум инвестиций и создать максимум рабочих мест в экономике. Роль государства в экономике? Нужно уменьшать. Не игрок, а арбитр. Государственные предприятия? Все что не является стратегическим или не выполняет важные сервисные функции - приватизировать. Частный собственник будет лучше заботиться о предприятиях и вкладывать туда деньги, а не воровать с предприятий. Что делать с коррупцией? Амнистия и посадки тех, кто не хочет играть по новым равными правилами игры. Олигархи? Период первоначального накопления капитала закончился. Теперь олигархи должны стать цивилизованными инвесторами в экономику Украины", - отметил Милованов.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского, в которой тот назвал министра дебилом.

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Минэкономики, Тимофей Милованов, Александр Дубинский.
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