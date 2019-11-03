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Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину

Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
14:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Глава МИД Эстонии Рейнсалу едет в Украину.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 4 ноября посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Эстонии Вадима Пристайко и Урмаса Рейнсалу. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечение эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержки Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Трамп сообщил, что скоро встретится с Зеленским в Белом доме

После завершения переговоров, ориентировочно в 12 часов, руководители МИД Украины и Эстонии проведут совместную пресс-конференцию.

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Украина, Эстония, МИД Эстонии, Урмас Рейнсалу.
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