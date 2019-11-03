Как не проиграть России: Климкин дал совет западному миру

Новости Украины:Климкин считает, что западный мир проиграет России, если не будет держаться вместе.

Западный мир проиграет России, если не будет держаться вместе, а будет налаживать двустороннее партнерство с РФ, не ставя ей условий соблюдения хотя бы минимальных цивилизованных правил.

Такое мнение высказал в Facebook экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Вы помните фильм "Брекзит"? Если не смотрели - очень советую. Камбербэтч там классный, а играет он руководителя кампании за выход из ЕС Доминика Каммингса. И сейчас возникли подозрения о возможном влиянии на него (Доминика Каммингса - ред.) из России. Еще со времен, когда он работал там в 1994-1997 годах. Я никого не хочу обвинять, как говорится, с потолка, тем более, что в следующем месяце в Великобритании выборы. Но я всегда говорил, что Россия в Брекзит уложилась. И хочет развалить трансатлантический мир, которого она боится и одновременно презирает ", - написал Климкин.

В этом контексте он отметил, что некоторые пытаются снова говорить о партнерстве с Россией без соблюдения ею хотя бы минимальных цивилизованных правил.

"Это - слабость, а слабость в России никогда не уважали. Западный мир или будет держаться вместе, или проиграет - и мы в этом, хотим того или нет, будем играть ключевую роль. К этому следует быть готовыми", - убежден экс-министр.