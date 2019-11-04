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Понедельник, 04.11.2019
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Зеленский одобрил закон о судебной реформе: что изменится

Зеленский одобрил закон о судебной реформе: что изменится
15:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1008 о судебной реформе.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления".

Соответствующая информация обнародована в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что закон 4 ноября возвращен с подписью Президента.

Как сообщалось, законопроект №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления" был принят во втором чтении Верховной Радой 16 октября.

Принятый закон предусматривает внесение изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очищении власти" и "О Высшем совете правосудия".

Закон вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, по которому назначение на должности двенадцати членов ВККС будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Высший совет правосудия будет образовывать конкурсную комиссию, в состав которой будут входить: три человека, избранные Советом судей Украины среди его членов; три человека среди международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предупреждения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины, в состав Общественного совета международных экспертов, созданного в соответствии с законом "О Высшем антикоррупционном суде".

Закон предусматривает создание Высшим советом правосудия комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая обеспечит соблюдение членами ВСП и ВККС высоких критериев добропорядочности и профессиональной этики.

Среди прочего, вносятся существенные изменения в законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" относительно судейского вознаграждения. Документом предлагается определить, что судейское вознаграждение устанавливается по единым правилам для всех судей независимо от условий прохождения ими квалификационного оценивания, поскольку все судьи судебной системы имеют единый правовой статус и равны перед законом.

Закон определяет необходимость сократить состав Верховного Суда до 100 судей, при этом их должностные оклады уменьшатся с 75 до 55 прожиточных минимумов, то есть со 145 тыс. 200 грн до 106 тыс. 480 грн.

Высшую квалификационную комиссию судей сделают коллегиальным органом. В то же время законом предлагается сократить количество членов ВККС от 16 до 12 членов, которых по результатам конкурсов будет назначать Высший совет правосудия.

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Также закон определяет, что решение об освобождении от должности члена Высшего совета правосудия должно было приниматься по представлению Комиссии по добропорядочности и этике на совместном заседании ВРУ и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики в течение пяти дней после представления. Решение же об освобождении от должности члена ВСП считается принятым , если представление не будет отклонено на совместном заседании большинством голосов участников заседания при условии, что за это проголосовало не менее двух международных экспертов - членов Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Кроме того, закон расширяет категории должностей, по которым проводятся мероприятия по очищению власти (люстрации). Она будет распространяться на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 по 19 мая 2019 года.

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Суд, КСУ, Судебная реформа, Владимир Зеленский.
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