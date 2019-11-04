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Зеленский утвердил закон о ратификации с США договора FATCA

Зеленский утвердил закон о ратификации с США договора FATCA
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с США.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0001 "О ратификации договора между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)".

Как информирует сайт Верховной Рады Украины, 4 ноября документ был возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, Украина и США 7 февраля 2017 года заключили межправительственное соглашение в связи с принятием в Штатах закона FATCA.

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Данный закон содержит ряд требований к иностранным финансовым организациям, а именно заключение специального договора с налоговой службой США, совершение контроля за наличием счетов, открытых американскими налоговыми резидентами в украинских финансовых организациях и информирование о них Налоговой службы США.

Подписанный президентом закон закрепляет действие договора с США на территории Украины.

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США, Налоги, Закон, Владимир Зеленский, FATCA.
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