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Дело "Украина против России": суд ООН вскоре объявит решение по апелляциям РФ

Дело "Украина против России": суд ООН вскоре объявит решение по апелляциям РФ
19:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России".

8 ноября Международный Суд ООН объявит свое решение в отношении возражений России о применении международных конвенций в деле "Украина против России".

Соответствующий анонс обнародован на сайте Международного Суда ООН.

"Применение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации) - вынесение решения Суда в отношении предварительных возражений, поданных Российской Федерацией в пятницу 8 ноября 2019 года в 3 часа дня", - указано в расписании работы Суда.

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Украинскую делегацию на слушаниях возглавит агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

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Россия, Международный суд ООН, Елена Зеркаль, Украина против России.
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