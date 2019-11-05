Скачать
Вторник, 05.11.2019
Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры
Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры
Кремль назвал условия договоренностей по газу с Украиной
Кремль назвал условия договоренностей по газу с Украиной
Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари
Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари
Ученые пролили свет на форму Вселенной
Ученые пролили свет на форму Вселенной

В партии "Голос" прокомментировали проект бюджета 2020

В партии "Голос" прокомментировали проект бюджета 2020
14:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УП

Новости Украины:В партии "Голос" назвали представленный правительством проект бюджета-2020 "бюджетом проедания".

Представленный правительством Украины проект бюджета на 2020 год не имеет ничего общего с утвержденной программой.

Как заявила народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко, в проект не внесены ни рост ВВП, ни миллион рабочих мест, ни 50 млрд долларов инвестиций, о которых ранее говорили представители власти. Презентованный бюджет – это "бюджет проедания" с заявленным ростом ВВП на уровне 3% при условии продолжения сотрудничества с МВФ, сообщает пресс-служба партии.

"Без сотрудничества с МВФ уже весной 2020 года Украину может ожидать дефолт, значительная девальвация гривны и падение экономики. Мы уже видим низкую способность монобольшинства принимать болезненные структурные реформы, которые являются необходимым и обязательным условием для роста экономики и благосостояния украинцев. Это ярко видно на примере позиции по ПриватБанку, реформ государственных закупок, рынка земли, реформы СБУ, распределения средств на дороги", - подчеркнула Клименко.

Она выразила уверенность, что Украина нуждается в глубоких реформах во всех сферах, иначе будет вынуждена и в дальнейшем обращаться за кредитами для выполнения запланированного бюджета.

Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры

"Программа МВФ - это вынужденная мера, временный бандаж, который не лечит. Президентское монобольшинство получило огромный кредит доверия от украинцев и имело уникальный шанс разорвать круг бедности, вывести страну на новый уровень, а украинскую экономику - к росту. Но это время они потратили на законодательный спам, лоббирование собственных интересов, внутренние интриги и удовлетворение личных амбиций, которые побеждают над государственной позицией. Законопроекты от других партий, которые могли бы повлиять на бюджет, не были даже поставлены в повестку дня", - отметила депутатка.

5 ноября правительство президентовало проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Голос, Юлия Клименко, Бюджет-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
03 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
04 Для населения подорожает электроэнергия
05 Не узнать: Даша Астафьева показала новые изменения в имидже (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Для населения подорожает электроэнергия
Для населения подорожает электроэнергия
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Размер пособия и доход семьи: что будет с выплатами при рождении ребенка
Что будет с выплатами при рождении ребенка
Официально: Игра Red Dead Redemption 2 доступна для ПК (Видео)
Официально: Игра Red Dead Redemption 2 доступна для ПК (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь