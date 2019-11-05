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Пристайко: Украина стремится к более глубокой секторальной интеграции с ЕС

Пристайко: Украина стремится к более глубокой секторальной интеграции с ЕС
18:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МИД

Новости Украины:По словам Пристайко, Украина заинтересована в пересмотре и модернизации соглашения об ассоциации с ЕС.

Украина стремится к углублению дифференциации и секторальной интеграции с Европейским Союзом в модернизации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Прийстайко в Стокгольме во время мероприятий, посвященных 10-й годовщине Восточного партнерства, сообщает пресс-служба МИД.

"В своем выступлении на министерской конференции по вопросам дальнейшего развития министр Пристайко отметил, что Украина и другие ассоциированные партнеры стремятся получить перспективу членства в ЕС и обеспечить углубление дифференциации, которая должна определяться амбициями партнеров. Он отметил, что Украина стремится к более глубокой секторальной интеграции с ЕС. В этом контексте Пристайко отметил заинтересованность Украины в пересмотре и модернизации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и условий углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - говорится в сообщении.

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В то же время Пристайко в Twitter уточнил, что Украина рассчитывает на углубление дифференциации и секторальной интеграции с ЕС в сферах торговли, транспорта, цифровой экономики и особенно в области энергетики и безопасности.

Кроме того, главы МИД стран-участниц подчеркнули важность и эффективность реализации инициативы "Восточного партнерства" для стран региона, подвели итоги и определили достижения, а также направления, по которым эта политика должна развиваться в будущем.

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ЕС, Евроинтеграция, Восточное Партнерство, Вадим Пристайко.
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