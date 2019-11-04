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ЕС приветствовал поддержку Украиной продления санкций против РФ

ЕС приветствовал поддержку Украиной продления санкций против РФ
19:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:ЕС приветствовал присоединение Албании, Черногории, Норвегии и Украины к продлению санкций против РФ.

ЕС приветствует присоединение стран-кандидатов на вступление в союз Албании и Черногории, государства-члена Европейского экономического пространства Норвегии, а также Украины к решению Совета ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций против РФ, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе, напоминается, что 12 сентября 2019 года Совет ЕС принял решение "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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Это решение продлило действующие санкции - замораживание банковских активов в ЕС и запрет на поездки в Евросоюз - для физических и юридических лиц до 15 марта 2020 года.

Албания, Черногория, Норвегия и Украина обязались обеспечить соответствие своей национальной политики данному решению Совета ЕС.

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"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении Могерини от имени ЕС.

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Украина, ЕС, Россия, Санкции, Норвегия, Черногория, Албания, Федерика Могерини.
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