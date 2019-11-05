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МИД о конференции по свободе СМИ в Москве: Можем только сочувствовать представителю ОБСЕ

МИД о конференции по свободе СМИ в Москве: Можем только сочувствовать представителю ОБСЕ
20:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:МИД надеется на приглашение на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Москве представителей демократических стран.

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает, что на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Москве будут приглашены независимые СМИ и представители демократических государств.

"Мы надеемся, что господин Дезир (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир - Ред.) пригласит на это мероприятие, и они будут допущены, представителей посольств демократических стран, аккредитованных в Москве, и представителей свободных иностранных СМИ", - сказала спикер МИД Катерина Зеленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Спикер МИД задалась вопросом, на какие реальные результаты дискуссии можно рассчитывать "между такими одиозными фигурами и пропагандистскими рупорами как Вышинский и RT".

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"Мы можем только сочувствовать представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в его вполне правомерных попытках поднимать проблемы со свободой слова в стране, где ее нет", - резюмировала Зеленко.

Как сообщалось, конференция "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий" пройдет в Москве, 6 ноября.

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Среди докладчиков будут представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, спикер МИД РФ Мария Захарова, а также журналисты, в том числе Иван Голунов ("Медуза"), Надежда Прусенкова ("Новая газета") и Анна Книшенко ("RT") и другие.

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Москва, МИД, СМИ, ОБСЕ, Катерина Зеленко.
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