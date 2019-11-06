Зеленский создал делегацию Украины для участия международной конференции

Новости Украины:Кабинет министров должен решить вопрос финансового обеспечения участия делегации Украины в конференции.

Президент Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в Четвертой конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Текст соответствующего указа № 802/2019 размещен на сайте президента.

Конференция состоится 25-29 ноября в Осло (Королевство Норвегия).

Возглавил делегацию посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк.

В ее состав вошли: начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Максим Комиссаров (заместитель главы делегации), третий секретарь отдела нераспространения и контроля над вооружениями Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Анна Зайченко, начальник четвертого управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Ярослав Мережко, начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Юрчук.

Министерству иностранных дел поручено утвердить указания делегации Украины для участия в конференции.