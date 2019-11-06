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Среда, 06.11.2019
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Бюджет-2020: Кабмин планирует увеличить доходы на 86 млрд грн

Бюджет-2020: Кабмин планирует увеличить доходы на 86 млрд грн
12:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:По сравнению с предыдущим проектом, расходы бюджета выросли на 15 млрд грн, доходы – на 13 млрд грн.

Кабинет министров закладывает в обновленный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год рост доходов по сравнению с откорректированным бюджетом на 2019 год на 86 млрд грн, или на 8,6%, - до 1,094 трлн грн.

Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, рост расходов составит 87 млрд грн, или 8%, - до 1,180 трлн грн.

Предельный уровень бюджетного дефицита правительство предлагает увеличить на 3 млрд грн, или на 3,4%, - до 94 млрд грн.

В то же время, предельный показатель государственного и гарантированного государством долга сокращается на 85 млрд грн, или на 3,5%, - до 2,364 трлн грн.

Прогноз курса доллара в госбюджете-2020 изменен

Кабинет министров вчера, 5 ноября, передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7% при среднем курсе гривни на уровне 27 грн/долл.

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Верховная Рада, Кабмин, Госбюджет-2020.
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