"Укроборомпром" сократил работы в рамках гособоронзаказа в 2019 году

Новости Украины:По словам Абромавичуса, что некоторые заказы в рамках ГОЗ получают компании связанные с предыдущей властью.

Объем заказов, которые в рамках выполнения государственного оборонного заказа выполняют предприятия госконцерна "Укроборонпром", в 2019 году сократился до 30%.

Об этом во время совместного совещания с участием президента Владимира Зеленского в Харькове заявил генеральный директор концерна Айварас Абромавичус.

"Доля компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно падает, упала практически до 30% в этом году", - сказал он.

Также он отметил, что некоторые заказы в рамках ГОЗ получили те частные компании, которые были связаны с предыдущей властью. Речь идет в том числе о корпорации "Богдан" и "Кузне на Рыбальском" предыдущего президента Петра Порошенко.

Также он добавил, что на предприятиях концерна сейчас работает 68 тысяч человек, а средняя заработная плата составляет 12,9 тыс. грн.

"На данном этапе 137 предприятий находится в составе концерна "Укроборонпром", из них 21 предприятие, к сожалению, на временно оккупированных территориях. Из того, что находится на материковой части Украины, 70 предприятий прибыльные, 46 – убыточные", - сказал он.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.