В США назвали имя разведчика, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским

Новости Украины:Имя информатора было произнесено в частном режиме во время заслушивания показаний в Палате представителей по делу импичмента президента США Дональда Трампа.

В Соединенных Штатах Америки назвали вероятное имя сотрудника спецслужб, подавшего жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Breitbart.

"Эрик Чарамелла, пожалуй, является тем так называемым информатором, который участвовал в рассылке электронной корреспонденции администрации президента Барака Обамы, в частности, писем, касающихся выделения Украине кредитных гарантий со стороны США на сумму 1 млрд долларов в июне 2016 года", - говорится в сообщении.

Чарамелла якобы тесно сотрудничал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и под руководством советника президента Обамы по нацбезопасности Сьюзен Райс. Кроме того, он также сотрудничал с бывшим директором Центрального разведывательного управления Джоном Бреннаном.

Жалоба обличителя телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского вызвала обострение внутриполитической ситуации в США. Это также дало формальную возможность начать процесс импичмента президента Трампа.

Из стенограммы общения президентов, обнародованной после безумного давления Белым домом в среду стало известно, что президент Трамп настаивал на начале расследования в Украине против сына его главного оппонента на выборах Джо Байдена.

Депутаты от Демократической партии проводят расследование по импичменту президента США Трампа в нижней палате американского Конгресса. С этой целью законодатели вызывают на слушания, в том числе, бывших и нынешних чиновников Белого дома и Государственного департамента. В воскресенье, 3 октября, стало известно, что работник разведки, чья жалоба привела к расследованию в Палате представителей по импичменту президента Трампа, готов отвечать на письменные вопросы республиканцев.