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Замминистра экономики объяснил, что сделает Украину привлекательной для инвестиций

Замминистра экономики объяснил, что сделает Украину привлекательной для инвестиций
14:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По мнению замминистра Украина - привлекательное место для размещения фабрик и заводов.

Интеграция украинской таможни с Европейским Союзом, а также заключение соглашения АСАА (соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции) сделают Украину очень привлекательной для инвестиций.

Об этом сообщил в ходе встречи с бизнесом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Интеграция таможни и соглашение АСАА (соглашения о так называемом "промышленном безвизе" - ред) превращают Украину в очень привлекательное место для размещения фабрик и заводов. Конечно, "плач Ярославны" об украинских налогах и судах никуда не денется, но в теперешних условиях, когда Китай становится все большей угрозой для ЕС, также более важными становятся логистические вопросы. Для тех же китайских компаний размещать в Украине предприятия, которые работают на рынок ЕС, тоже может быть выгодно", - сказал Качка.

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При этом он отметил, что на сегодня Китай в плане таможни более интегрирован с ЕС, чем Украина.

"У них есть протокол о взаимном признании статуса авторизованных экономических операторов, то есть товар из Шанхая в Баварию через Роттердам идет фактически без таможенного оформления. Оно происходит постфактум", - сообщил замминистра.

31 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина через пять лет хочет максимально приблизиться к членству в Европейском Союзе.

Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", а также заинтересована в заключении АСАА – соглашения о так называемом "промышленном безвизе", который станет значительным шагом на евроинтеграционном пути.

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Все по теме:

ЕС, Китай, Таможня, Промышленный безвиз, Тарас Качка, Интеграция украинской таможни.
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