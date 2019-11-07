Замминистра экономики объяснил, что сделает Украину привлекательной для инвестиций

Новости Украины:По мнению замминистра Украина - привлекательное место для размещения фабрик и заводов.

Интеграция украинской таможни с Европейским Союзом, а также заключение соглашения АСАА (соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции) сделают Украину очень привлекательной для инвестиций.

Об этом сообщил в ходе встречи с бизнесом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Интеграция таможни и соглашение АСАА (соглашения о так называемом "промышленном безвизе" - ред) превращают Украину в очень привлекательное место для размещения фабрик и заводов. Конечно, "плач Ярославны" об украинских налогах и судах никуда не денется, но в теперешних условиях, когда Китай становится все большей угрозой для ЕС, также более важными становятся логистические вопросы. Для тех же китайских компаний размещать в Украине предприятия, которые работают на рынок ЕС, тоже может быть выгодно", - сказал Качка.

При этом он отметил, что на сегодня Китай в плане таможни более интегрирован с ЕС, чем Украина.

"У них есть протокол о взаимном признании статуса авторизованных экономических операторов, то есть товар из Шанхая в Баварию через Роттердам идет фактически без таможенного оформления. Оно происходит постфактум", - сообщил замминистра.

31 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина через пять лет хочет максимально приблизиться к членству в Европейском Союзе.

Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", а также заинтересована в заключении АСАА – соглашения о так называемом "промышленном безвизе", который станет значительным шагом на евроинтеграционном пути.