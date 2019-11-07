Новый посол Евросоюза вручил верительные грамоты Зеленскому

Новости Украины:Матти Маасикас в Мариинском дворце вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Новый посол Европейского Сегодня в Украине Матти Маасикас сегодня, 7 ноября, в Мариинском дворце вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине на своей странице в Фейсбуке.

"Для меня большая честь представлять Европейский Союз в Украине и возглавлять одно из крупнейших представительств ЕС. Как посол, я работаю над нашими отношениями, которые постоянно совершенствуются, а также над тем, чтобы приблизить ЕС и Украины друг к другу", - приводит слова Маасикаса пресс-служба.

Отмечается, что после формальных представлений Зеленский и Маасикас выразили свое общее обязательство относительно широкой повестки дня реформ, направленных на улучшение уровня жизни украинских граждан.