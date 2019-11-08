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Минобороны и Пентагон определили дальнейшие направления сотрудничества

Минобороны и Пентагон определили дальнейшие направления сотрудничества
00:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Оборонные ведомства Украины и США подписали протокол о дальнейших направлениях сотрудничества.

В четверг, 7 ноября, в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины проводились украинско-американские двусторонние оборонные консультации, по итогам которых стороны подписали протокол, определяющий дальнейшие направления сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и США.

"Украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе", - сообщает в четверг вечером пресс-служба Минобороны Украины.

В украинском оборонном ведомстве рассказали, что американские коллеги отметили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей ВСУ.

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"По итогам двусторонних оборонных консультаций стороны подписали Протокол, определяющий дальнейшие направления сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Соединенных Штатов Америки", - добавили в Минобороны Украины.

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США, Минобороны, Пентагон, Лора Купер, Алина Фролова.
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