Скачать
Пятница, 08.11.2019
"Не справятся - будем прощаться": Зеленский допускает кадровые перестановки в Кабмине
"Не справятся - будем прощаться": Зеленский допускает кадровые перестановки в Кабмине
Посол Франции о конфликте на Донбассе: Пришло уже время для мира
Посол Франции о конфликте на Донбассе: Пришло уже время для мира
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)

"Не выполняют обязательства": в ЦИК предупредили об угрозе срыва выборов в ряде ОТГ

"Не выполняют обязательства": в ЦИК предупредили об угрозе срыва выборов в ряде ОТГ
00:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Центризбирком информирует об угрозе срыва местных выборов в некоторых ОТГ.

В некоторых объединённых территориальных громадах (ОТГ) организация избирательного процесса оказалась под угрозой срыва из-за невыполнения членами районных избирательных комиссий своих обязанностей, заявляют в Центральной избирательной комиссии.

"Как известно, Центральная избирательная комиссия назначила на 22 и 29 декабря 2019 года первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также дополнительные выборы депутатов сельских, поселковых советов", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Однако Комиссия утверждает, что в некоторых ОТГ организация избирательного процесса оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.

"В некоторых РВК свои полномочия осуществляют лишь около 60 процентов членов от сформированного количества комиссий. Кроме того, в отдельных комиссиях их руководящий состав тоже уклоняется от выполнения своих обязанностей", - заявили в ЦИК.

Зеленский принял верительные грамоты у послов Швеции, Швейцарии, Грузии, Мексики

"Поэтому ЦИК обращается к политическим партиям отнестись с пониманием и ответственностью к указанным проблемам, еще раз тщательно пересмотреть членов комиссий, которых они подавали в их состав, и в максимально сжатые сроки повлиять на исправление ситуации, чтобы РВК смогли вовремя сформировать соответствующие территориальные и участковые избирательные комиссии", - сказано в сообщении.

В ЦИК также напомнили членам избирательных комиссий, что за уклонение ими от выполнения своих полномочий в соответствии со ст.157 Уголовного кодекса Украины, предусмотрена уголовная ответственность.

Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий

Согласно календарным планам основных организационных мероприятий по подготовке и проведению указанных выборов районные избирательные комиссии по местным выборам обязаны соответственно до 9 и 16 ноября 2019 года включительно сформировать состав сельских, поселковых, городских избирательных комиссий. Также эти районные избирательные комиссии до 6 и 13 декабря 2019 года включительно должны образовать участковые избирательные комиссии для проведения соответствующих выборов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, ЦИК, Местные выборы, ОТГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
03 Накипело: тысяча причин, почему Елизавета II против Меган Маркл (Фото)
04 Зеленский: Мы долго шли к тому, чтобы восстановить Нормандский формат
05 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Никогда еще не было такого большого бюджета Министерства обороны
Зеленский: Никогда еще не было такого большого бюджета Министерства обороны
Экс-нардеп обвинила Богдана в госизмене: заявление передано в СБУ
Экс-нардеп обвинила Богдана в госизмене
Обострение на Донбассе: боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения
Обострение на Донбассе: боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь